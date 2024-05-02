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Финляндия анонсировала участие в программе партнерства Нацгвардии США

Минобороны Финляндии присоединится к программе партнерства Нацгвардии США

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Силы обороны Финляндии намерены присоединиться к программе партнерства Национальной гвардии США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

По данным ведомства, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и губернатор Вирджинии Гленн Янгкин подписали в Хельсинки соответствующий документ.

«Оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами и Финляндией углубляется», — сказал Хяккянен.

По его мнению, это взаимодействие в военной области способствует развитию обороны стран. В министерстве обратили внимание, что программа открывает новые возможности для Сил обороны в области учений, углубления сотрудничества между различными секторами и развития компетенций. Планируется наладить особо тесное взаимодействие в области авиации и киберсектора.

До этого в Финляндии сообщали, что с 26 апреля по 14 мая на территории Финляндии, в том числе у границы с Россией, проходят армейские учения НАТО Arrow («Стрела»).

Ранее в Совфеде заявили, что у России нет потребности в Финляндии.

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