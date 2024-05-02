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Молдавские пограничники задержали на границе украинских уклонистов

Пограничники Молдавии задержали на границе с Украиной шестерых уклонистов

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Михай Карауш/РИА Новости

Пограничная полиция Молдавии задержала на границе с Украиной шестерых украинцев, которые пытались проникнуть на территорию страны, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Задержаны шесть украинцев, которые нелегально проникли в Молдавию и запросили убежища на территории страны. По их словам, каждый из них заплатил по $4 тыс. организаторам перехода», — отмечается в сообщении.

2 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не намерены помогать находящимся в стране украинцам, которые уклоняются от призыва в армию.

До этого стало известно, что в Киеве перед судом предстанут десять врачей, которые продавали уклонистам медсправки о непригодности к военной службе и организовывали их переправку за границу.

Ранее журнал Economist рассказал о постоянном страхе мужчин призывного возраста в Одессе.

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