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В парламенте Армении предостерегли от разрушения отношений с Россией

Депутат Манукян: разрушение отношений с РФ приведет к проблемам для Армении

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Разрушение отношений Армении с Россией приведут к самым серьезным проблемам для республики, как в политическом, так и в экономическом плане. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян.

Она подчеркнула, что выступает категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении. По его мнению, страна не должна превратиться в «разменную монету геополитических игр».

Манукян добавила, что в случае такого разворота Армения столкнется с очень серьезными проблемами одновременно по нескольким направлениям.

Накануне глава армянского МИДа Арарат Мирзоян заявил в интервью аргентинскому каналу Todos Noticias.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в отношениях Армении и России не внушает оптимизма из-за позиции Еревана. По мнению Лаврова, этот курс проявляется в «шельмовании» российских военных, которые несут службу на 102-й военной базе в Гюмри, пограничников, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.

Ранее эксперт дал прогноз по отношениям России и Армении.

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