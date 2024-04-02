Иран обратился в ООН в связи с ударом по консульству в Сирии

Постоянное представительство Ирана осудило атаку на консульство в Дамаске в обращении к генеральному секретарю ООН (Организации Объединенных Наций) Антониу Гутерришу. Об этом пишет РИА Новости.

В документе говорится, что уничтожение консульства представляет собой «ужасающее преступление и трусливую террористическую атаку», а также «грубое нарушение устава ООН, международного права и фундаментального принципа неприкосновенности дипломатических и консульских объектов». Иранские дипломаты заявили, что атака на дипломатическую миссию в Сирии также «представляет собой значительную угрозу региональному миру и безопасности».

До этого МИД Пакистана и Катара осудили удар по Дамаску и призвали Совбез ООН вмешаться.

1 апреля здание консульства Ирана в столице Сирии Дамаске оказалось полностью разрушено в результате воздушного удара Вооруженных сил Израиля. В здании находились гражданские лица и дипломаты.

Ранее Иран анонсировал ответ Израилю за ракетную атаку по консульству в Сирии.