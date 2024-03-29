Киев признал недовольство США его ударами по энергоинфраструктуре РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США недовольны ударами Киева по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и иным объектам топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Об этом сообщает The Washington Post.

Зеленский подчеркнул, что реакция Вашингтона на последние действия Украины не была позитивной.

Обозреватель издания Дэвид Игнейшес, бравший интервью у президента Украины, отметил в публикации, что Зеленский высказался в духе того, что Запад не может запретить Киеву наносить подобные удары.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что публикация издания Financial Times о том, что США призывали Киев прекратить атаки по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Российской Федерации, является «фиктивной информацией».

Financial Times писала, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.