После победы России в спецоперации украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским «перебросят на Запад», считает эксперт Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. Политическую карьеру они не продолжат, так как всех «ставленников Запада ожидает печальная судьба», заявил он в беседе с телеканалом «360».

Сегодня Запад заметно теряет интерес к Украине — так, в США главной темой стали предстоящие выборы, отметил эксперт. На этом фоне финансовая поддержка Киева снижается, а вместе с этим приближается его поражение, убежден Самонкин.

«Запад и НАТО будут окончательно «сливать» Украину — сейчас не видно абсолютно никаких политических перспектив и шансов хоть на какой-то элементарный успех даже в информационном психологическом фоне», — заявил он.

Когда Киев потерпит геополитическое поражение на поле боя, вариантов отхода у политиков, стоящих во главе страны, будет немного, считает политолог. По его словам, Зеленский сможет скрыться через Прибалтику и перейти на территорию ЕС или в США. При этом Самонкин сравнил его с прозападным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявив, что Запад его в итоге «слил» вплоть до выдачи новым властям страны. Похожая судьба ждет украинского лидера и его приближенных, убежден эксперт.

«В лучшем случае после поражения их каким-то образом перебросят на Запад. Потом Зеленский и его приближенные перестанут играть какую-то роль в политике», — заключил он.

Напомним, на днях Зеленский признал, что Украина проиграет в конфликте, если не получит помощь от США, так как у ВСУ уже почти не осталось артиллерии. В конгрессе США при этом заявили, что помощь Киеву не окажут, пока не обезопасят свои границы.

Ранее стало известно о растрате пакета финансовой помощи Украине на $300 млн, одобренного конгрессом США в марте.