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Посол Украины в Молдавии отправлен в отставку

Зеленский отправил в отставку посла в Молдавии Марка Шевченко

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла в Молдавии Марка Шевченко. Соответствующий указ размещен на сайте украинского лидера.

Причины отставки дипломата в указе не уточняются.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что Зеленский планирует уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

«К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИД, много претензий», — сообщил собеседник.

Источник издания добавил, что в администрации понимают, что с теми ресурсами, которые есть у главы МИДа, «невозможно всего достичь». Однако информация о «неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон», ее передают политики, побывавшие в той или иной стране.

В публикации говорится, что Кулебу сначала планировали назначить послом Украины в Лондоне, но передумали. В итоге этот пост занял бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Наиболее вероятным приемником Дмитрия Кулебы собеседник «Страна.ua» назвал Игоря Жовкву, который в офисе Зеленского курирует внешнеполитическое направление.

Ранее посол США потребовала немедленной помощи Украине после ударов ВС РФ.

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