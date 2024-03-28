В конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться за африканские госперевороты

Член палаты представителей США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) потребовал от министра обороны Ллойда Остина отчитаться о военном сотрудничестве со странами Африки, так как большинство лидеров госпереворотов в регионе проходили подготовку в США. Соответствующее письмо опубликовало издание Intercept.

«Учитывая, что министерство обороны не смогло уложиться в сроки, установленные конгрессом, я официально запрашиваю брифинг или отчет о сотрудничестве в сфере безопасности с африканскими воинскими подразделениями», – говорится в документе.

Конгрессмен отметил, что подготовленные бойцы, прошедшие обучение и оснащение министерства обороны, впоследствии свергли свои правительства в зоне ответственности Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).

По мнению политика, Пентагон уклоняется от ясного ответа о госпереворотах.

До этого правительство Нигера, в котором произошел госпереворот, объявило о приостановке деятельности международных организаций и агентств Организации Объединенных Наций в районах военных операций.

Ранее американист объяснил, почему Нуланд была в отчаянии во время поездки в Африку.