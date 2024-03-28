Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Латвии подал в отставку

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал заявление об отставке

close
100%
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал заявление об отставке. Об этом сообщил на своем аккаунте в социальной сети X латвийский телеканал Panorama.

Уточняется, что последним днем его работы на этом посту станет 10 апреля. 11 апреля сейм Латвии утвердит кандидатуру нового главы МИД.

Как пишет Baltnews, оставку политика связали со скандалом вокруг растрат госсредств на перелеты частными рейсами. Ей предшествовал разговор с после разговора с премьер-министром Эвикой Силиней.

До этого Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации россиян.

Услышав первый вопрос о причинах депортации россиян, Кариньш заявил, что обязательство учить национальный язык страны пребывания есть у резидентов многих стран Европы. Однако когда Себастьян спросил у дипломата о том, почему депортировать будут именно носителей русского языка, тот начал заикаться и попытался назвать это заявление ложным.

Ранее МИД Латвии объявил члена посольства РФ персоной нон грата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами