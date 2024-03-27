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Российского дипломата в Латвии признали персоной нон грата

МИД Латвии объявил члена посольства РФ персоной нон грата

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Sputnik/РИА Новости

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. Об этом пишет РИА Новости.

Высылку дипломата в стране связали с «некорректной публичной коммуникацией, направленной на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии». Ему предписано покинуть страну к 10 апреля.

До этого Служба государственной безопасности Латвии порекомендовала гражданам страны воздержаться от поездок в Россию до 31 марта.

«Россия и ее ближайший союзник Белоруссия продемонстрировали свои усилия по развертыванию различных видов гибридных атак против нашей страны», — говорится в сообщении.

В СГБ добавили, что если есть необходимость посетить Россию или Белоруссию до 31 марта, то лучше оставить дома любые электронные носители информации: смартфоны, ноутбуки, флешки. С чем связан именно этот срок, не уточняется.

Ранее премьер Латвии заявила, что НАТО не готово отправлять войска на Украину.

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