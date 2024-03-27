В России могут ввести выплаты пострадавшим при ЧС в торговых центрах

Вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Николай Журавлев рассказал, что законопроект об обязательном страховании собственниками объектов массового скопления людей, включая кафе, торговые центры и рестораны, и выплатах компенсаций в размере до 2 млн рублей пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территории таких объектов, в ближайшее время внесут на рассмотрение в Государственную думу РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, под обязательное страхование также попадут кафе, торговые центры и рестораны. Он подчеркнул, что принятие законопроекта позволит гражданам получить необходимую компенсацию в случае ЧП.

Также сенатор предложил установить административную ответственность за неисполнение страхования. Для этого необходимо будет дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. За нарушение обязательства юрлицу полагается штраф в размере до 200 тысяч рублей и приостановление деятельности заведения на срок от 30 до 60 суток.

Накануне подмосковный министр соцразвития Людмила Болатаева заявила, что власти Московской области предоставили компенсационные выплаты 52 людям, пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в «Крокус Сити».