Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести выплаты пострадавшим при ЧС в торговых центрах

Проект о выплатах пострадавшим при ЧС в торговых центрах внесут в Госдуму

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Николай Журавлев рассказал, что законопроект об обязательном страховании собственниками объектов массового скопления людей, включая кафе, торговые центры и рестораны, и выплатах компенсаций в размере до 2 млн рублей пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территории таких объектов, в ближайшее время внесут на рассмотрение в Государственную думу РФ. Об этом сообщает ТАСС

По его словам, под обязательное страхование также попадут кафе, торговые центры и рестораны. Он подчеркнул, что принятие законопроекта позволит гражданам получить необходимую компенсацию в случае ЧП.

Также сенатор предложил установить административную ответственность за неисполнение страхования. Для этого необходимо будет дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. За нарушение обязательства юрлицу полагается штраф в размере до 200 тысяч рублей и приостановление деятельности заведения на срок от 30 до 60 суток.

Накануне подмосковный министр соцразвития Людмила Болатаева заявила, что власти Московской области предоставили компенсационные выплаты 52 людям, пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в «Крокус Сити».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами