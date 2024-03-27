В Госдуме рассказали россиянам о вступающих в силу законах в апреле

С 1 апреля на 7,5% проиндексируют социальные пенсии, это поспособствует повышению выплат для 4,1 млн человек, также в апреле вступит в силу закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, «наливайки» в дневное время работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, что привлекает в основном асоциальных личностей. По мнению Володина, этот закон позволит российским регионам навести порядок в этой сфере.

Кроме того, с 1 апреля будет упрощена процедура ремонта памятников Великой Отечественной войны.

«Важно хранить память о подвиге дедов и прадедов, передавать следующим поколениям правду о том, какой ценой досталась Победа», — написал Володин.

До этого сообщалось, что несколько депутатов во главе с председателем комитета Государственной думы по культуре Еленой Ямпольской внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иностранных агентов в российских библиотеках.

Ранее Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения.