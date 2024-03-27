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Венгрия не собирается отказываться от контактов с Россией на высшем уровне

Глава МИД Венгрии Сийярто: от контактов с Россией страна не будет отказываться

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Global Look Press

Будапешт не собирается прекращать общение с Москвой на самом высоком уровне, необходимо поддерживать открытые каналы связи. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с ТАСС.

«Для нас очевидно, что важно поддерживать контакты с руководством России. Я лично общаюсь со своими коллегами — министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером по энергетике Александром Новаком, вице-премьером и главой Минпромторга Денисом Мантуровым,» — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что Венгрия считает, что открытые каналы связи необходимы, потому что если их закрыть, то уменьшатся шансы на мир в будущем.

26 марта венгерские власти призвали начать переговоры между РФ и Украиной. Сийярто тогда добавил, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружение, чтобы не дать России «выиграть по-крупному».

До этого глава МИД Венгрии говорил, что заявления стран — членов НАТО о возможности отправки войск на Украину приближают риск начала третьей мировой войны.

Ранее Будапешт допустил наращивание закупок российского газа.

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