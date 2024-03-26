Небензя задал вопрос о смысле заседаний СБ ООН

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН не имеют смысла при условии, если американские власти не считают себя связанными положениями Устава организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«<…> означают ли заявления постпреда [США при ООН Линды] Томас-Гринфилд и других официальных лиц, что США не считают резолюции СБ ООН обязательными для исполнения государствами», — отметил он.

Небензя подчеркнул, что, если это так, то в дальнейших дискуссиях больше нет смысла.

Он уточнил, что один из постоянных членов СБ ООН фактически открыто заявил, что больше не подчиняется Уставу организации, фактически сводя на нет многотрудные результаты обсуждений и «выстраданную резолюцию» о прекращении огня в секторе Газа.

До этого Небензя в ответ на слова коллеги из США Линды Томас-Гринфилд заявил, что резолюции, которые были приняты Советом Безопасности ООН, обязательны к исполнению.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.