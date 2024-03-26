В Кремле рассказали о контактах России и США по разным вопросам

Россия открыта для диалога и считает необходимой обсуждать все вопросы с США в комплексе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

«Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога. Мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из контекста», — сказал Песков, отвечая на просьбу оценить слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонов о планах обсудить двусторонние отношения РФ и США.

До этого Антонов сообщил, что российская сторона договорилась с администрацией президента США Джо Байдена обсудить отношения между странами.

Он рассказал, что американские чиновники нанесли визит в российское посольство и выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», после чего появилась договоренность о контактах и дискуссиях на эту тему. Посол также выразил сожаление в связи с прекращением сотрудничества с США в сфере безопасности.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.