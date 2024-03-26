Россия и ЦАР обсуждают размещение российской военной базы

Россия и Центрально-Африканская Республика (ЦАР) обсуждают вопрос размещения российской военной базы в республике, решается вопрос о месте, в котором она появится. Об этом сообщил посол РФ в Банги Александр Бикантов в интервью ТАСС.

«В настоящее время переговоры продолжаются по линии министерств обороны двух государств. Насколько известно, подбирается место размещения базы», — сказал Бикантов.

О конкретных сроках размещения военной базы РФ в ЦАР пока говорить трудно, подчеркнул дипломат.

До этого премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что российские военные инструкторы внесли большой вклад в восстановление мира в республике. По его словам, их число может быть увеличено в случае необходимости.

Он также сообщал, что Москва и Банги обсуждают новые контракты в сфере военно-технического сотрудничества.

Ранее в ЦАР прокомментировали сообщения о прибытии ЧВК Bancroft в страну.