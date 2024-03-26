Власти КНДР выразили соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

Представители руководства КНДР посетили российское посольство в Пхеньяне и выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По данным агентства, для выражения соболезнований посольство посетили «ключевые представители» Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), министерства обороны и МИД. В частности, на церемонию пришли министр обороны Кан Сун Нам, глава МИД Чхве Сон Хи, секретарь ЦК ТПК и зампред Центрального военного комитета партии Пак Чон Чхон, секретари ЦК ТПК Чо Ён Вон и Ли Иль Хван. Они возложили венки в месте проведения церемонии прощания.

«Руководство страны <…> заявило, что в этот тяжелый момент корейский народ разделяет горе с народом России», — пишет ЦТАК.

Также чиновники подчеркнули «последовательную позицию» партии и правительства КНДР, осуждающую все формы терроризма.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее члены Совета безопасности ООН «строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года».