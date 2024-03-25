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Стало известно о желании премьера Японии как можно скорее встретиться с Ким Чен Ыном

Сестра Ким Чен Ына: премьер Японии Кисида хочет встретиться с лидером КНДР

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Reuters

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил Пхеньяну о намерении как можно быстрее провести встречу с Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ЦТАК.

Она подчеркнула, что Кисида ранее проявлял интерес к проведению саммита на высшем уровне между Пхеньяном и Токио. По ее словам, Япония ранее сообщала о своей позиции КНДР.

«Недавно Кисида снова передал нам по другому каналу свое намерение в возможные кратчайшие сроки лично встретиться с председателем Государственного совета КНДР [Ким Чен Ыном]», — сказала Ким Ё Чжон.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон не исключила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида может приехать в Пхеньян.

До этого Кисида заявил о необходимости как можно быстрее организовать встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Премьер Японии подчеркнул, что для достижения цели ведется работа по различным каналам. В то же время он отказался раскрыть детали, сославшись на возможное влияние на будущие переговоры.

Ранее ракетные испытания КНДР связали с возможными поставками в Россию.

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