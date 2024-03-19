Ракетные испытания КНДР связали с возможными поставками в Россию

Северная Корея в понедельник испытала «сверхбольшие реактивные системы залпового огня» в ходе учений как способ продемонстрировать их способности перед возможной поставкой России. Об этом пишет Bloomberg.

По словам министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика, «неясно, были ли учения направлены на укрепление сил Пхеньяна или на испытание того, как Кремль может использовать ракеты» в ходе конфликта на Украине.

«Велика вероятность, что это финальная проверка производительности перед экспортом в Россию», — сказал он журналистам.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, речь, скорее всего, идет о баллистических ракетах малой дальности КН-25. Ракета имеет дальность действия около 380 километров и впервые была испытана в 2019 году, говорится в тексте.

До этого старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер заявила, что администрация президента США намерена постепенно рассекретить собранные данные о военном сотрудничестве Российской Федерации и КНДР.

По словам Рапп-Хупер, США намерены «пролить свет» на якобы реализуемое двумя странами сотрудничество в военной сфере, чтобы улучшить координацию ответных мер с союзниками.

В 2006 году Совбез ООН запретил поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

Ранее Северная Корея запустила две ракеты.