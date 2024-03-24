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Алиев выразил Путину соболезнования после теракта в «Крокусе»

Кремль: Алиев выразил Путину соболезнования после теракта в «Крокусе»

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Алиев решительно осудил террористический акт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Он также выразил глубокие соболезнования, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Алиев подчеркнул, что все жители Азербайджана солидарны с российским народом и высказал убежденность, что преступники, совершившие злодеяние, будут наказаны.

24 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре по телефону с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Лидер Таджикистана также подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания. Рахмон и Путин отметили, что спецслужбы и ведомства РФ и Таджикистана ведут плотную работу в сфере противодействия терроризму.

Ранее в ФМБА рассказали о состоянии резервов крови в России.

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