МИД Литвы не упомянул «Крокус Сити Холл», говоря о терроризме

Никто не должен становиться жертвой трагических событий, которые произошли в результате войн и террора. Об этом в соцсети X написало министерство иностранных дел Литвы.

«Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, вне зависимости от того, кто его совершает. Никто не должен становиться жертвой трагических событий», — говорится в заявлении.

В ночь на 23 марта глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал «не отвлекаться» после теракта в «Крокус Сити Холле».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с терроризмом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования российским гражданам в связи с терактом в концертном зале.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского настаивают на непричастности Украины к теракту в «Крокусе».