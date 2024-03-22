На Украине пожаловались, что средств для выживания страны нет

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна имеет лишь десятую часть средств, которые необходимы государству для выживания. Об этом она заявила на Киевском форуме безопасности.

«Только за прошлые два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства», — отметила она.

Кроме того, Стефанишина напомнила Западу, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не получили военную помощь, планируемую около года в контексте формата «Рамштайн».

До этого Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новый транш для Украины в размере $880 млн. В тексте отмечается, что руководство фонда завершило рассмотрение достигнутых ранее между организацией и украинским руководством договоренностей и готово приступить к немедленному выделению средств для Киева.

Ранее Швейцария допустила отсрочку конференции по Украине.