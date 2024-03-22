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Швейцария допустила отсрочку конференции по Украине

МИД Швейцарии: отсрочка конференции по Украине возможна

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Shutterstock

Глава МИД Швейцарии допустил перенос конференции по вопросу украинского конфликта, которую изначально власти страны планировали провести в первой половине 2024 года. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

«Отложим ли мы эту конференцию?... Мы находимся сейчас на этой промежуточной фазе, которую мы называем исследовательской», — отметил министр, сообщив, что к середине апреля судьба конференции прояснится (цитата приведена по ТАСС).

По его словам, Берн с начала 2024 года занимается интенсивной дипломатической работой по организации конференции. Министр подчеркнул необходимость «послушать и понять» позиции касательно украинского кризиса.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский добился проведения международного саммита в Швейцарии, на котором вновь обсудят украинскую «формулу мира». Реальная цель таких встреч — привлечь на сторону Украины и западных союзников глобальный Юг. Последний пока не поддерживает Украину так, как ей бы хотелось. Москва называет все переговоры о мире без участия России бессмысленными.

Ранее в Китае не исключили участия в саммите мира по Украине в Швейцарии.

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