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МИД: Россия не советует проверять ее готовность к жесткому ответу

МИД о заявлении Макрона: РФ не советует проверять ее готовность к ответу

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Пресс-служба МИД РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью kp.ru, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявил, что Россия не советует кому-либо проверять опытным путем готовность Москвы к адекватному и жесткому ответу.

«Никому не советовали бы <…> опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу», — сказал он.

Он добавил, что если страны Североатлантического альянса открыто зайдут на Украину, индивидуально или в составе коалиции, то это кратно увеличит риски прямого конфликта НАТО с РФ.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил страны Запада, в частности Францию, что отправка любого иностранного военного контингента на Украину чревата серьезными последствиями.

Ранее главком ВСУ Сырский провел переговоры с начальником штаба ВС Франции Тьери Бюркаром.

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