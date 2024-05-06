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Женщина выиграла в лотерею 1 млн долларов дважды за три месяца

Жительница США выиграла в лотерею 1 млн долларов дважды за три месяца

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Massachusetts State Lottery

Жительница города Этлборо в Массачусетсе стала обладательницей крупных выигрышей с рекордной разницей в десять недель. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Сначала Кристина Уилсон стала обладательницей 1 млн долларов в лотерее штата, призовой фонд которой составляет 50 млн долларов. По словам победительницы, после выигрыша она решила не отказываться от своей привычки время от времени покупать лотерейные билеты и приобрела билет в 100X Cash за 10 долларов. Эта покупка также оказалась для американки счастливой — она снова выиграла 1 млн долларов.

На первый выигрыш Уилсон приобрела внедорожник. Как она распорядится второй крупной суммой, женщина пока не решила — вероятно, она положит его на сберегательный счет.

До этого мужчина выиграл в лотерею $837 тысяч после вещего сна сестры.

Ранее россиянин купил лотерейный билет за 3,7 тысячи рублей и выиграл 1,2 млн рублей.

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