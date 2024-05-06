Россия поставила антирекорд по зарубежным поставкам нефтепродуктов

Апрельский экспорт мазута и нафты из России обвалился до рекордно низких отметок с начала наблюдений аналитической компании Kpler в 2017 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании Kpler.

Экспорт мазута в апреле упал на 24% в годовом выражении и на 11% к марту — до 815 тысяч баррелей в сутки. Еще сильнее просели зарубежные поставки нафты — на 20% за год и 15% к предыдущему месяцу до 322 тысяч баррелей в сутки.

«Накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов», — прокомментировал глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

Сокращение продолжилось и в сегменте дизельного топлива, где в апреле экспорт обвалился на 23% к марту и 28% к апрелю 2023 года до 762 тысяч баррелей в сутки. Крупнейшими импортерами мазута из РФ остались Китай (135 тысяч баррелей в сутки), Сингапур, Египет и Турция. Нафту Россия преимущественно поставляла в КНР (49 тысяч баррелей), Сингапур (45 тысяч) и Бразилию (38 тысяч).

С начала года сразу несколько российских НПЗ подверглись атакам беспилотников. По данным Росстата, в марте выпуск бензина сократился на 7,9% год к году, дизеля – на 5,7%. Всего за первый квартал производство мазута упало на 11,6%, нафты — на 32,7%.

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