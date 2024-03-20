Помощник Байдена пообещал Украине крупную помощь во время визита в Киев

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал Украине крупный пакет помощи в ходе визита в Киев. Об этом пишет Reuters.

«Со своей стороны мы уверены, что сможем сделать это. Мы передадим Украине эту помощь», — заявил он.

В ходе посещения украинской столицы Салливан встретился с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

12 марта Салливан заявил, что Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут управляемые ракеты и артиллерийские снаряды.

Помощник Байдена добавил, что руководство США уже нашло возможность выделить дополнительные средства на поддержку Киева благодаря «непредвиденной экономии» в рамках контрактов министерства обороны. Речь идет о договоренностях военного ведомства США на $400 млн, которых оно достигло для восполнения отправленной на Украину техники.

В то же время Салливан подчеркнул, что новый пакет помощи будет состоять из большой партии артиллерийских снарядов и управляемых ракет GMLRS. Последние предназначены для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.