Путин заявил, что у России обязательно будут победы при его президентстве

Президент России Владимир Путин, завершая встречу со своими доверенными лицами в Кремле, назвал свою победу на выборах президента прологом к будущим победам страны. Его слова приводит ТАСС.

«Победа на выборах — это только пролог к тем победам, которые так нужны России, они обязательно будут», — сказал глава государства.

20 марта Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце провел встречу со своими доверенными лицами на президентских выборах. Российский лидер поблагодарил их за совместную работу в ходе избирательной кампании и подчеркнул, что их работа на приграничных территориях потребовала мужества и героизма. Кроме того, избранный президент добавил, что также необходимо поблагодарить россиян «за то доверие, которое они нам оказали».

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом с Владимиром Путиным, обсудил двусторонние отношения стран и еще раз поздравил главу российского государства с победой на недавних выборах.

Ранее президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с победой на выборах.