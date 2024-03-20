Матвиенко поручила подготовить обращение в ООН в связи с вмешательством в дела России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в ООН и парламенты мира. Об этом пишет ТАСС.

Обращение связано с грубым вмешательством западных стран во внутренние дела России и в избирательный процесс в РФ, отметила Матвиенко.

«Как только оно будет подготовлено, мы его примем и направим во все международные организации», — сказала спикер Совфеда.

Также она заявила, что воспринимает высказывания лидеров западных стран о выборах в России как прямое оскорбление граждан РФ. При этом она ожидала такой реакции. Тем не менее такие выпады и заявления Матвиенко назвала постыдными.

«Череда выступлений одинаковых как под копирку, стандартных, пустых, не имеющих никакой связи с реальностью, отрицающих очевидное — безупречную организацию нашего голосования, свободное, прямое волеизъявление россиян», — заключила Матвиенко.

До этого международные наблюдатели сообщили, что нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента России, не было.

Ранее США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов.