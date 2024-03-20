Политолог заявил, что Нетаньяху могут признать преступником

Эксперт, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых на фоне разногласий США и Израиля по действиям израильских войск в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта. Своим мнением политолог поделился с РИА Новости.

«Военный конфликт нанес экономике Израиля серьезный ущерб. И у Вашингтона остался единственный инструмент давления — не выделять эти миллиарды Тель-Авиву», — отметил Васильев, напомнив, что уже большинство американских демократов выступают против Тель-Авива.

По его словам, складывается беспрецедентная ситуация, когда Белый дом фактически не имеет средств воздействия на премьера Нетаньяху, а без мира в секторе Газа избиратели демократов в США «могут расколоться».

На фоне сложившейся ситуации он особенно подчеркнул, что у Нетаньяху есть шансы оказаться на скамье подсудимых в рамках внутренних разборок в Израиле.

До этого члены сената конгресса США написали письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали прекратить поставки оружия Израилю, сославшись на нарушение американского Закона об иностранной помощи.

Ранее в Израиле заявили о вступлении на путь полной победы над ХАМАС.