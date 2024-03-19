Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что Россия якобы должна потерпеть поражение на Украине. Свое мнение он выразил в интервью «Голосу Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Россия должна потерпеть стратегическое поражение на Украине», — считает министр. Он добавил, что в будущем Украина может стать членом НАТО и ЕС.

По его мнению, всем членам Североатлантического альянса необходимо оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разрушить РФ заявил, что те, кто желает поражения РФ, могут разделить участь нацистов.

Ринкевичс ранее согласился со словами французского лидера Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий Запада касательно украинского конфликта, он заявил, ссылаясь на латинское выражение о Карфагене, что «Россия должна быть разрушена».

Ранее политолог объяснил, чем Россия может ответить на «железный занавес» Латвии.