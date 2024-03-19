Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном

Пашинян заявил о необходимости уточнения границы с Баку, чтобы избежать войны

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Азербайджан должны уточнить границы в Тавушской области, в противном случае может разразиться новый конфликт. Об этом политик сказал в ходе встречи с жителями ряда приграничных сел, передает РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что политика его правительства состоит в том, чтобы не допустить новой войны. По этой причине властями было принято решение, что необходимо пойти на уточнение границы на указанном участке.

По словам Пашиняна, эти меры принимаются не только во имя Армении, но и для села Воскепара, села Киранц (пограничные села.), чтобы обеспечить их безопасность.

Также премьер сообщал, что процесс демаркации и делимитации границы Армении с Азербайджаном входит в активную фазу. Он уточнил, что под демаркацией подразумевается «пойти и найти место, где начинается Республика Армения».

В соответствии с соглашением между Азербайджаном и Арменией по итогам конфликта 2020 года, Агдамский район, Кельбаджарский район и Лачинский район перешли под контроль Баку.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами