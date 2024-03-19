Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Азербайджан должны уточнить границы в Тавушской области, в противном случае может разразиться новый конфликт. Об этом политик сказал в ходе встречи с жителями ряда приграничных сел, передает РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что политика его правительства состоит в том, чтобы не допустить новой войны. По этой причине властями было принято решение, что необходимо пойти на уточнение границы на указанном участке.

По словам Пашиняна, эти меры принимаются не только во имя Армении, но и для села Воскепара, села Киранц (пограничные села.), чтобы обеспечить их безопасность.

Также премьер сообщал, что процесс демаркации и делимитации границы Армении с Азербайджаном входит в активную фазу. Он уточнил, что под демаркацией подразумевается «пойти и найти место, где начинается Республика Армения».

В соответствии с соглашением между Азербайджаном и Арменией по итогам конфликта 2020 года, Агдамский район, Кельбаджарский район и Лачинский район перешли под контроль Баку.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.