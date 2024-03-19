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В МИД Турции считают, что конфликт на Украине не закончится в 2024 году

Фидан: Турция не видит основы для прекращения украинского конфликта в 2024 году

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинско-российский конфликт, вероятно, не закончится в 2024 году и выразил обеспокоенность возможностью его эскалации и распространения на другие страны региона. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN Türk.

Охарактеризовав конфликт как «боксерский поединок, который очень дорого обходится», Фидан заявил, что Турция видит угрозу распространения конфликта на Центральную и Восточную Европу и очень встревожена разговорами о ядерном оружии. По мнению министра, часть политиков в Европе начинают осознавать существующие риски. При этом в последнее время нередко звучат пугающие заявления в пользу эскалации — в частности, отправки европейских военных на Украину. Министр заявил, что это очень опасно и «если честно, мы не видим основы для решения конфликта в 2024 году».

«Реальность заключается в том, что это стало войной на истощение, когда потери большие, а победы нет. Используются ресурсы, отбираются жизни, и увеличивается риск эскалации. Турция крайне обеспокоена таким риском», — сказал Фидан.

3 марта в Турции указали на пределы военных возможностей России и Украины.

Ранее МИД Турции призвал к поиску путей для организации диалога между РФ и Украиной.

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