Нигер разорвал военное соглашение с США

Военные, находящиеся у власти в Нигере, разорвали военное соглашение с США. Об этом со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Абдрамана, правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, разрешавшая американским военнослужащим и гражданскому персоналу Пентагона находится на территории страны. Расторжение соглашения вступает в силу немедленно.

Это решение последовало за состоявшимся на этой неделе визитом в Нигер делегации официальных лиц США, которую возглавляла помощник государственного секретаря по делам Африки Молли Фи. В состав делегации входил начальник Африканского командования США генерал Майкл Лэнгли.

Представитель военного правительства заявил, что американская делегация не соблюдала дипломатический протокол и что Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия и предстоящей повестке дня.

До этого сообщалось, что страны Западной Африки сняли все политические и экономические санкции с Нигера.

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