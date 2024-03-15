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Шольц: доходы от российских активов будут использовать для покупки вооружений Украине

Шольц заявил, что доходы от активов РФ используют для закупки оружия Украине

Доходы от замороженных в Европе активов российского Центробанка могут быть использованы для закупок вооружений Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает ТАСС.

«Мы будем использовать сверхприбыль от российских активов, которые заморожены в Европе, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — сказал Шольц.

11 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что прибыль от замороженных российских активов могла бы быть направлена на решение оборонных задач Украины. По его словам, если государства-члены ЕС согласятся, эти ресурсы можно использовать для обеспечения дополнительной военной поддержки страны через Европейский фонд мира.

11 марта Минфин РФ заявил об утверждении правкомиссией условий обмена замороженными активами.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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