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Лукашенко заявил, что Белоруссии в 2020 году «помог Бог»

Лукашенко: Белоруссии в 2020 году помог Бог, иначе на границе стояли бы войска НАТО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии в 2020 году «помог Бог», в противном случае в республике при содействии оппозиции стояли бы войска Североатлантического альянса. Об этом сообщает «БелТА».

«Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы (оппозиция. — «Газета.Ru») сюда затащили войска НАТО», — сказал он.

Лукашенко считает, что текущая ситуация сложнее и опаснее, поэтому необходимо действовать аккуратно, а лишний неверный шаг может привести к провалу.

До этого Лукашенко заявил, что в Белоруссии не пройдет ни один из вариантов свержения власти.

Он также подчеркнул, что белорусские власти не собираются «будоражить общество» сообщениями об угрозах стране. При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет едина с Россией, что позволит противостоять любому противнику.

Накануне генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявлял, что структуры Белоруссии предприняли все меры для того, чтобы на выборах в парламенте не допустить повторения событий 2020 года, когда после президентских выборов в стране случились массовые протесты.

Ранее в КГБ Белоруссии назвали число осужденных за госизмену в 2022–2023 годах.

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