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США не видят признаков подготовки к применению ядерного оружия на Украине

США не нашли признаков подготовки РФ применить ядерное оружие на Украине

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Reuters

Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине и не собираются приводить свои ядерные силы в состояние повышенной готовности. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

«Мы не видим (…) каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — сказала Жан-Пьер, добавив, что со своей стороны США не видят причин корректировать готовность своих ядерных сил.

13 марта президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости заявил, что у России никогда не было необходимости в применении тактического ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.

Вместе с тем президент отметил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости страны, условия таких действий четко прописаны в ее Стратегии национальной безопасности.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса почти $20 млрд на модернизацию американского ядерного оружия.

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