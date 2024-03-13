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В Евросоюзе рассказали о причинах снятия санкций с Воложа и Мндоянца

ТАСС: решение снять санкции ЕС с Воложа, Мндоянца и Гамбалека было единогласным

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Global Look Press

Решение снять санкции Евросоюза с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента Сергея Мндоянца и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека было однозначным, оно связано с корректировкой поведения подсанкционных лиц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано.

«Эти решения принимаются только единогласно», — заявил спикер.

По словам Стано, как правило, согласование о снятии рестрикций связаны с изменением поведения фигурантов соответствующего перечня.

«Такие решения принимаются странами ЕС в режиме конфиденциальности», — заключил он.

В конце февраля Евросоюз принял решение снять санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека. Позднее Евросоюз официально снял ограничительные меры с вышеуказанных лиц.

Ранее Лавров анонсировал создание альянса подсанкционных стран.

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