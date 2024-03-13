В ГД обвинили Украину в использовании технологий запугивания

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что Украина запугивает население через налеты беспилотников в преддверии президентских выборов. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Мы видим использование той же технологии запугивания, что и на выборах прошлого года, когда интенсивность налетов БПЛА четко совпала с электоральным периодом», — сказал Пискарев.

По мнению парламентария, цель таких провокаций — разжечь страх у населения, чтобы снизить явку на выборах. Однако, на взгляд Пискарева, атаки дронов достигают обратного: россияне убеждаются в «необходимости ликвидации киевского режима».

Беспилотники Украины второй день подряд массово атакуют российские регионы. В этот раз дронам удалось долететь до рязанского нефтезавода, там начался пожар, пострадали два человека. Кроме того, массовая волна пришлась на Воронежскую область, где сбили больше 40 воздушных целей. Всего были атакованы шесть областей.

Ранее в Минобороны прокомментировали атаку БПЛА ВСУ по объектам на территории России.