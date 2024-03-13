Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД обвинили Украину в использовании технологий запугивания

Депутат Пискарев: Украина применяет технологии запугивания перед выборами

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что Украина запугивает население через налеты беспилотников в преддверии президентских выборов. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Мы видим использование той же технологии запугивания, что и на выборах прошлого года, когда интенсивность налетов БПЛА четко совпала с электоральным периодом», — сказал Пискарев.

По мнению парламентария, цель таких провокаций — разжечь страх у населения, чтобы снизить явку на выборах. Однако, на взгляд Пискарева, атаки дронов достигают обратного: россияне убеждаются в «необходимости ликвидации киевского режима».

Беспилотники Украины второй день подряд массово атакуют российские регионы. В этот раз дронам удалось долететь до рязанского нефтезавода, там начался пожар, пострадали два человека. Кроме того, массовая волна пришлась на Воронежскую область, где сбили больше 40 воздушных целей. Всего были атакованы шесть областей.

Ранее в Минобороны прокомментировали атаку БПЛА ВСУ по объектам на территории России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами