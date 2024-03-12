Израиль потребовал от ООН признать ХАМАС террористической организацией

Глава МИД Израиля Исраэль Кац во время выступления на специальном заседании Совета Безопасности ООН потребовал признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией и ввести жесткие санкции против группировки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Каца, пришедшего на заседание вместе с родственниками израильских заложников, ООН слишком долго молчала по поводу действий ХАМАС. Министр напомнил, что всемирная организация с 7 октября прошлого года провела более 40 заседаний, однако ни разу не осудила преступления ХАМАС.

Кац отметил, что преступления ХАМАС даже более серьезны, чем террористические акты, совершенные «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и «Исламским государством» (организация запрещена в России). Он заявил, что ХАМАС должен быть объявлен террористической организацией и подвергнуться жесточайшим санкциям.

Глава МИД Израиля потребовал от Совета ООН оказать максимальное давление на ХАМАС для безоговорочного освобождения всех захваченных заложников.

До этого в Израиле заявили о вступлении на путь полной победы над ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.