Названа причина отмены визита Макрона в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил запланированный визит на Украину в связи с существующими разногласиями с союзниками в политике по отношению к РФ. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на французского дипломата.

По информации Politico, французский президент был вынужден отменить давно запланированный визит на Украину из-за напряженности в отношениях с союзниками в связи с его более воинственной политикой в отношении Российской Федерации.

Издание отмечает, что Макрон теперь планирует «выделить необходимое время» для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «со значительными результатами».

«Необходимо немного времени для создания различных коалиций и для того, чтобы определить их оперативные обязательства перед нашими партнерами», — добавил дипломат.

До этого издание Tribune сообщало, что Эммануэль Макрон вновь может перенести свой визит в Киев, который планировал на март.

Макрон собирался на Украину еще в феврале, однако отложил свой визит «по соображениям безопасности». В СМИ написали, что из-за такого решения украинские дипломаты «попадали со стульев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму назвали заявления Макрона по Украине истерикой.