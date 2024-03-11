В кабмине ФРГ сообщили, что Шольц не согласен со словами папы Римского об Украине

Представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с заявлением папы Римского о необходимости переговоров по Украине и «белом флаге» Киева. Слова представителя кабинета министров приводит ТАСС.

«По этому вопросу канцлер не придерживается того мнения, которого придерживается папа Римский», — сообщил он.

Интервью с папой Римским опубликовали 9 марта. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу: «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг». Как считает папа Римский, в настоящее время есть много государств, готовых выступить в качестве посредников в конфликте на Украине, например, Турция.

В Киеве заявление понтифика раскритиковали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что папа занимается «виртуальным посредничеством».

Ранее в МИД Германии раскритиковали слова папы Римского о «белом флаге» Украины.