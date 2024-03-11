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В МИД Германии раскритиковали слова папы Римского о «белом флаге» Украины

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ей непонятна позиция папы Римского по Украине

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Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок уверена, что мужеством для западных партнеров Украины будет ее дальнейшая поддержка, а не капитуляция. Так она ответила в интервью ARD на слова папы Римского, что Киеву нужно поднять «белый флаг».

Дипломат отметила, что не понимает позиции понтифика и призвала продолжать поддерживать Украину.

Интервью с папой Римским опубликовали 9 марта. В нем понтифик пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу: «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг». Как считает Папа Римский, в настоящее время есть много государств, готовых выступить в качестве посредников в конфликте на Украине, например, Турция.

В Киеве заявление понтифика раскритиковали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что папа занимается «виртуальным посредничеством».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Франциск высказался в пользу переговоров по конфликту на Украине, Россия такой вариант решения проблемы не отметает, однако Украина его не рассматривает.

Ранее в МИД РФ оценили слова папы Римского о мире на Украине.

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