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Послы ЕС в преддверии выборов в РФ намерены согласовать новые санкции

Euobserver: послы ЕС намерены 13 марта согласовать новые санкции против РФ

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Global Look Press

Послы стран Европейского союза намерены 13 марта согласовать новые санкции против России на фоне смерти Алексея Навального. Об этом пишет портал Euobserver.

«Послы ЕС намерены согласовать черный список (с гражданами РФ, которые окажутся в санкционном списке. — прим. ред.) в Брюсселе в среду (13 марта), накануне выборов президента России в пятницу», — говорится в статье.

По данным портала, ЕС намерен запретить получение виз и заморозить активы 35 начальников российских тюрем и судей, причастных к заключению Навального, а также сотрудников исправительных колоний №3 и №6.

Bloomberg также писал, что Евросоюз готовит новые санкции в отношении России из-за смерти Алексея Навального в исправительной колонии в поселке Харп. Согласно черновику санкционного проекта, в него войдут 35 физических лиц и два юридических.

29 февраля Politico сообщало, что восемь стран Европы прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Навального.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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