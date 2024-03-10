Отказ стран — членов Европейского союза (ЕС) искать компромиссное решение конфликта на Украине может привести к началу глобальной войны на континенте. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал член Государственного совета Франции и правозащитник Арно Кларсфельд.

Как следует из его слов, региональное содружество несет определенную ответственность за конфликт между Москвой и Киевом. Речь идет о нежелании Брюсселя искать компромисс в рамках этого кризиса.

«Тем самым ЕС увеличивает риск глобального конфликта, грозящего катастрофой для нашего континента», — подчеркнул Кларсфельд.

4 марта французский правозащитник заявил, что нынешней Украине не место в региональном содружестве. Он пояснил, что объединение не может принять в свой состав государство, в котором возводят памятники националисту Степану Бандере и «сжигают» книги прославленных русских авторов.

8 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие два месяца его страна рассчитывает получить €6 млрд в качестве помощи от ЕС. По его словам, правительство страны уже согласовало необходимые документы для получения этих денег.

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона предупредили о риске начала мировой войны из-за его слов об отсутствии лимитов при поддержке Украины.