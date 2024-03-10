В Крыму назвали заявления Макрона по Украине истерикой

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал истерикой заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможности ввода войск Франции на территорию Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Это высказывание Макрона — скорее, не ультиматум, а истерика и глупость. Если бы он как президент беспокоился о судьбе и существовании своего государства, то таких странных, по меньшей мере, для политика столь высокого уровня заявлений не делал», — сказал Мурадов.

По его мнению, так агрессивно вести дело к эскалации отношений с Россией, вплоть до ядерного конфликта, могут лишь безумные люди.

8 марта стало известно, что Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия, при которых Франция введет войска на Украину. По словам одного из участников мероприятия, французский лидер заявил, что такой сценарий возможен при продвижении фронта в сторону Киева или стремительном наступлении Вооруженных сил РФ на юге с взятием под контроль Одессы.

Позднее Макрон уточнил свои заявления насчет возможной отправки войск на Украину, подчеркнув, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

Ранее в Эстонии раскрыли смысл заявлений Макрона по Украине.