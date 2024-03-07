Урсула фон дер Ляйен выдвинута кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования делегатов съезда Европейской народной партии.

За ее кандидатуру проголосовали 400 делегатов, против выступили 89.

Выборы в Европарламент пройдут в июне.

7 марта премьер Эстонии Кая Каллас объявила, что отказалась от предложения выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Еврокомиссии от партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE). По ее словам, за этим решением стоит ее желание и дальше оставаться на посту премьер-министра Эстонии.

До этого заместитель главы ЕК Маргрете Вестагер заявила, что Урсулу фон дер Ляйен нужно избрать на второй срок, так как она является женщиной.

Ранее в Европе назвали фатальным второй срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК.