МИД Германии настоятельно призвал не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации для сограждан и людей с двойным гражданством, касающиеся поездок в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.

«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», — говорится в сообщении немецкого МИДа.

Помимо этого, дипломаты попросили сограждан не ездить в граничащие с Украиной города, такие как Белгород, Брянск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону и Курск.

Отмечается, что до этого МИД Германии не использовал слова «настоятельно» в рекомендациях не посещать Россию.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. На записи они, предположительно, обсуждали варианты поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, чтобы Киев смог ударить по Крымскому мосту и складам боеприпасов.

Американское издание Politico написало, что после произошедшего вероятность поставки Киеву Taurus значительно снизилась. Однако замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал предположение, что Германия готовится к войне с Россией.

Ранее в США объяснили, почему Германия не передает ракеты Taurus Киеву.