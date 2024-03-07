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В Сенегале распущено правительство и назначен новый премьер

Президент Сенегала Салл распустил правительство и назначил нового премьера

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Pool Reuters

В Республике Сенегал распущено правительство страны и назначен новый премьер-министр. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания RTS.

«Президент Сенегала Маки Салл в среду распустил правительство и назначил министра внутренних дел Сидики Кабу новым премьер-министром страны», - говорится в публикации.

Накануне стало известно о постановлении Конституционного суда Сенегала, который определил, что президентские выборы в стране должны состояться не позднее 2 апреля - окончания срока полномочий действующего лидера страны Маки Салла.

Изначально президентские выборы в Сенегале были запланированы на 25 февраля 2024 года, однако решением парламента страны их перенесли на 15 декабря. Решение получилось скандальным, так как во время голосования оппозиционные депутаты были силой выведены из зала и не смогли повлиять на него.

После объявления о переносе выборов в Сенегале начались протесты, которые разгоняет полиция. В стране заблокирован общедоступный интернет и отключен от вещания независимый телеканал Walf TV.

Ранее сообщалось о намерении России заключить военные соглашения с Сенегалом и островным государством Сан-Томе и Принсипи.

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