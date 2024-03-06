Эксперт раскрыл, какие «сюрпризы» готовят в ВСУ

Слова США о «военных сюрпризах» России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть «анонсом» ударов Украины дальнобойными ракетами по РФ. С таким комментарием заявления главы пресс-службы госдепа США Мэттью Миллера выступил эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью РИА Новости.

«Возможно, американцы имели в виду, что какие-то дальнобойные средства поражения будут дополнительно переданы Украине», — предположил он.

Эксперт также отметил, что заявления США о «сюрпризах» ВСУ могут быть некой «успокоительной мантрой» для Украины, но в то же время они могут свидетельствовать о «дальнейшем продолжении террористической активности» против Российской Федерации.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что страна верит в то, что у Вооруженных сил Украины есть «военные сюрпризы» для России. По его словам, Украина имеет план, который может позволить ей добиться победы.

Кроме того, экс-сотрудник госдепартамента США Майк Бенц сообщал, что после урегулирования украинского конфликта мировая общественность узнает, что Украина была крупнейшей операцией Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в истории.

Ранее Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине.